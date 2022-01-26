Украина снова в тройке лидеров по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ

По состоянию на конец 2021 г. на рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)находилось более 70 тысяч заявлений, большинство из которых касаются Российской Федерации, Турции, Украины и Румынии.
Об этом сообщили в суде.
Первой в списке стран, по которым подают больше всего жалоб, является Россия с более чем 17 тысячами заявлений, следом идет Турция с более чем 15 тысячами заявлений, Украина с более чем 11 тысячами и Румыния из 5690 дел.
Уже не первый год Украина вместе с Россией, Турцией и Румынией входит в список стран, которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ. В прошлом году рассмотрения ждали 10 250 дел против Украины, однако государство также находилось на третьей строчке перечня.
Активисты и журналисты, которые решили выяснить, как Украина каждый год оказывается среди лидеров – нарушительниц прав человека, установили, что большое количество жалоб подают юристы из России и оккупированных частей Донбасса. К примеру, юрист по имени Александр Малахов с 2014 по 2020 год в целом подал 771 жалобу, то есть почти 130 в год. В то же время опрошенные исследователями юристы, также работающие над подачей жалоб в ЕСПЧ, говорят, что обычно количество таких заявлений не превышает нескольких десятков в год.
Самая активная подающая жалобы касается частной российской компании – Межтерриториальной коллегии адвокатов “Клишин и партнеры”. Ее основатель в прошлом член российского парламента, а среди клиентов юрфирмы ряд российских государственных структур, в том числе минюст РФ.
Напомним, что за пять лет Украина выплатила более миллиарда гривен за доказанные в ЕСПЧ нарушения прав человека. В то же время власти не выполнили более 60% из 117 ведущих решений суда. Под ведущими подразумевают те решения, которые определяют новую значительную или системную проблему в стране.
Об этом сообщили в суде.
Первой в списке стран, по которым подают больше всего жалоб, является Россия с более чем 17 тысячами заявлений, следом идет Турция с более чем 15 тысячами заявлений, Украина с более чем 11 тысячами и Румыния из 5690 дел.
Уже не первый год Украина вместе с Россией, Турцией и Румынией входит в список стран, которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ. В прошлом году рассмотрения ждали 10 250 дел против Украины, однако государство также находилось на третьей строчке перечня.
Активисты и журналисты, которые решили выяснить, как Украина каждый год оказывается среди лидеров – нарушительниц прав человека, установили, что большое количество жалоб подают юристы из России и оккупированных частей Донбасса. К примеру, юрист по имени Александр Малахов с 2014 по 2020 год в целом подал 771 жалобу, то есть почти 130 в год. В то же время опрошенные исследователями юристы, также работающие над подачей жалоб в ЕСПЧ, говорят, что обычно количество таких заявлений не превышает нескольких десятков в год.
Самая активная подающая жалобы касается частной российской компании – Межтерриториальной коллегии адвокатов “Клишин и партнеры”. Ее основатель в прошлом член российского парламента, а среди клиентов юрфирмы ряд российских государственных структур, в том числе минюст РФ.
Напомним, что за пять лет Украина выплатила более миллиарда гривен за доказанные в ЕСПЧ нарушения прав человека. В то же время власти не выполнили более 60% из 117 ведущих решений суда. Под ведущими подразумевают те решения, которые определяют новую значительную или системную проблему в стране.
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