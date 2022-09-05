Украина сможет оттеснить войска рф с правого берега Днепра через два месяца - Эстония

По оценке главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца.
Об этом он рассказал в эфире ETV, сообщает ERR.
Росин комментировал наступательные действия ВСУ на юге Украины.
"Сейчас можно сказать, что они добились тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах", - сказал он.
По его словам, украинцы пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление. Росин считает такую тактику наиболее целесообразной на данный момент.
"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику по своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – считает Росин.
По его оценке, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.
"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.
Росин также отметил, что нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.
"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Наступает плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", – подытожил он.
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