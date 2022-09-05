Украина сможет оттеснить войска рф с правого берега Днепра через два месяца - Эстония

11:29 05 сентября Киев, Украина

По оценке главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца.

Об этом он рассказал в эфире ETV, сообщает ERR.



Росин комментировал наступательные действия ВСУ на юге Украины.

"Сейчас можно сказать, что они добились тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах", - сказал он.

По его словам, украинцы пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление. Росин считает такую тактику наиболее целесообразной на данный момент.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику по своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – считает Росин.

По его оценке, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.

Росин также отметил, что нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.