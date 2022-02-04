Украина рискует потерять безвиз и транш из-за САП

16:22 17 Сентябрь Киев, Украина





Об этом сообщила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен в Twitter. Из-за попыток парламента продвинуть в комиссию для отбора на должность главы САП , кандидатов без опыта, Украина рискует потерять безвиз с ЕС и денежную помощь.Об этом сообщила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен в Twitter.

«Пока международное сообщество занято Беларусью, украинское правительство спешно продвигает для отбора председателя САП кандидатов, которым не хватает опыта и добродетели. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в € 1,5 млрд помощи», - заявила она.

Напомним, на заседании 17 сентября Верховная рада поддержала проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.





