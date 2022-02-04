Украина рискует потерять безвиз и транш из-за САП

Из-за попыток парламента продвинуть в комиссию для отбора на должность главы САП, кандидатов без опыта, Украина рискует потерять безвиз с ЕС и денежную помощь.
Об этом сообщила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен в Twitter.
Об этом сообщила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен в Twitter.
Напомним, на заседании 17 сентября Верховная рада поддержала проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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