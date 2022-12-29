Украина разработает боевые беспилотники для сбивания дронов рф

14:23 29 декабря Киев, Украина

Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, а также планирует разработать боевые модели дронов, способные атаковать беспилотники, используемые россией во время своего вторжения.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press.
"Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, - это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели", - сказал Федоров.
По его словам, в будущем Украина будет проводить "больше миссий с ударными беспилотниками".
"Мы говорим о дронах, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. В любом случае, это будет следующий шаг в развитии технологий", – сказал он.
Министр также добавил, что Украина закупила дроны типа "Fly Eye" - небольшой беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки и наблюдения за полем боя.

Как отмечает издание, российские власти утверждают, что в течение последних недель Украина с помощью беспилотников нанесла ряд ударов по ее военным базам, включая удары в понедельник, 26 декабря, российские силы якобы сбили приближавшийся к авиабазе Энгельс беспилотник, в результате чего погибли военнослужащие рф.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.