Украина разработает боевые беспилотники для сбивания дронов рф

Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, а также планирует разработать боевые модели дронов, способные атаковать беспилотники, используемые россией во время своего вторжения.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press.
По его словам, в будущем Украина будет проводить "больше миссий с ударными беспилотниками".
Министр также добавил, что Украина закупила дроны типа "Fly Eye" - небольшой беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки и наблюдения за полем боя.
Как отмечает издание, российские власти утверждают, что в течение последних недель Украина с помощью беспилотников нанесла ряд ударов по ее военным базам, включая удары в понедельник, 26 декабря, российские силы якобы сбили приближавшийся к авиабазе Энгельс беспилотник, в результате чего погибли военнослужащие рф.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.
Как отмечает издание, российские власти утверждают, что в течение последних недель Украина с помощью беспилотников нанесла ряд ударов по ее военным базам, включая удары в понедельник, 26 декабря, российские силы якобы сбили приближавшийся к авиабазе Энгельс беспилотник, в результате чего погибли военнослужащие рф.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.
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