Украина разорвала соглашение с СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности

10:23 09 июля Киев, Украина

Украина продолжает разрывать отношения с СНГ , сегодня вступил в силу закон о выходе из соглашения с СНГ о защите интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает Голос Украины.

Закон предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.



Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а Верховная Рада ратифицировала его 21 декабря 2011 года.



В Кабмине ранее подчеркивали, что представители Украины длительное время не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета. Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.



Также Украина не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.