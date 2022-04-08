Украина разорвала соглашение с СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности

Украина продолжает разрывать отношения с СНГ, сегодня вступил в силу закон о выходе из соглашения с СНГ о защите интеллектуальной собственности.
Об этом сообщает Голос Украины.
Закон предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а Верховная Рада ратифицировала его 21 декабря 2011 года.
В Кабмине ранее подчеркивали, что представители Украины длительное время не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета. Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Также Украина не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.
Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а Верховная Рада ратифицировала его 21 декабря 2011 года.
В Кабмине ранее подчеркивали, что представители Украины длительное время не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета. Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Также Украина не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.
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