Украина расторгла оборонные соглашения с беларусью

Правительство Украины прекратили действие нескольких соглашений с беларусью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 23 декабря.
По словам Мельничука, соглашение было подписано в минске 17 июля 1995 года.
Кроме того, прекращено действие таких соглашений с беларусью:
Кроме того, прекращено действие таких соглашений с беларусью:
- о взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и услуг для нужд обороны и безопасности (от 16 декабря 1994 года);
- о дополнительных мерах доверия и безопасности (от 16 апреля 2001 года);
- о проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники (от 18 октября 2005 года),
- о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества (от 18 октября 2005 года).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии