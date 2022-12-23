Украина расторгла оборонные соглашения с беларусью

17:12 23 декабря Киев, Украина

Правительство Украины прекратили действие нескольких соглашений с беларусью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 23 декабря.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством республики беларусь о воздушном сообщении", – написал он.

По словам Мельничука, соглашение было подписано в минске 17 июля 1995 года.



Кроме того, прекращено действие таких соглашений с беларусью: