Украина расторгла оборонные соглашения с беларусью

17:12 23 декабря Киев, Украина

Правительство Украины прекратили действие нескольких соглашений с беларусью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 23 декабря.
 
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством республики беларусь о воздушном сообщении", – написал он.
 
По словам Мельничука, соглашение было подписано в минске 17 июля 1995 года.

Кроме того, прекращено действие таких соглашений с беларусью:
  • о взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и услуг для нужд обороны и безопасности (от 16 декабря 1994 года);
  • о дополнительных мерах доверия и безопасности (от 16 апреля 2001 года);
  • о проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники (от 18 октября 2005 года),
  • о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества (от 18 октября 2005 года).