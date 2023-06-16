Украина расследует вероятную роль беларуси в депортации украинских детей

15:11 24 мая Киев, Украина





Об этом в комментарии Reuters сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Украина расследует вероятную роль беларуси в принудительном перемещении украинских детей с временно оккупированных россией территорий.Об этом в комментарии Reuters сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"Факты и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в беларуси сейчас расследуются", — отметили в Офисе генпрокурора.

Изданию также сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту принудительной депортации более 19 тысяч детей из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в частности, в беларусь.

"Это заявление сделано после сообщения белорусской оппозиции в изгнании о том, что 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот в возрасте от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые оздоровительные лагеря и санатории на территории беларуси", — говорится в статье.

Оппозиция беларуси утверждает, что украинские дети вывозились в белорусский санаторий "Золотые Пески" в Гомельской области и санаторно-курортный лагерь "Острошицкий Городок" в Минской области.



С временно оккупированных территорий Украины детей автобусом доставили в рф, а затем поездом в беларусь, заявили в оппозиции.

"лукашенко лично распорядился о передаче детей-сирот в беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой", – говорится в сообщении.

В офисе александра лукашенко не ответили на запрос Reuters по поводу обнародованных фактов депортации украинских детей.