Украина расследует вероятную роль беларуси в депортации украинских детей

Украина расследует вероятную роль беларуси в принудительном перемещении украинских детей с временно оккупированных россией территорий.
Об этом в комментарии Reuters сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Об этом в комментарии Reuters сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Изданию также сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту принудительной депортации более 19 тысяч детей из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в частности, в беларусь.
Оппозиция беларуси утверждает, что украинские дети вывозились в белорусский санаторий "Золотые Пески" в Гомельской области и санаторно-курортный лагерь "Острошицкий Городок" в Минской области.
С временно оккупированных территорий Украины детей автобусом доставили в рф, а затем поездом в беларусь, заявили в оппозиции.
В офисе александра лукашенко не ответили на запрос Reuters по поводу обнародованных фактов депортации украинских детей.
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