Украина расследует 26 000 военных преступлений рашистов — Reuters

07:21 08 августа Киев, Украина

Украина расследует почти 26 000 предполагаемых дел о военных преступлениях, совершенных после вторжения россии 24 февраля, и предъявила обвинения 135 лицам.
 
Из обвиняемых около 15 находятся под стражей в Украине, а остальные 120 остаются на свободе, сообщил в интервью Reuters начальник Департамента Офиса Генпрокурора по уголовным производствам о пытках Юрий Белоусов.

По его словам, в суды передано 13 дел, вынесено семь приговоров.

В мае 21-летний российский солдат, попавший в плен, стал первым оккупантом осужденным по делу о военных преступлениях в Украине после вторжения России 24 февраля. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского лица.
«Иногда нас спрашивают, почему мы преследуем таких… офицеров низшего звена. Просто потому, что они физически здесь… Если бы это были генералы были, мы бы обязательно привлекли к ответственности генералов, — сказал Белоусов.