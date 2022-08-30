Украина расследует 26 000 военных преступлений рашистов — Reuters

Украина расследует почти 26 000 предполагаемых дел о военных преступлениях, совершенных после вторжения россии 24 февраля, и предъявила обвинения 135 лицам.

«Иногда нас спрашивают, почему мы преследуем таких… офицеров низшего звена. Просто потому, что они физически здесь… Если бы это были генералы были, мы бы обязательно привлекли к ответственности генералов, — сказал Белоусов.