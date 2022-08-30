Украина расследует 26 000 военных преступлений рашистов — Reuters

Украина расследует почти 26 000 предполагаемых дел о военных преступлениях, совершенных после вторжения россии 24 февраля, и предъявила обвинения 135 лицам.
Из обвиняемых около 15 находятся под стражей в Украине, а остальные 120 остаются на свободе, сообщил в интервью Reuters начальник Департамента Офиса Генпрокурора по уголовным производствам о пытках Юрий Белоусов.
По его словам, в суды передано 13 дел, вынесено семь приговоров.
В мае 21-летний российский солдат, попавший в плен, стал первым оккупантом осужденным по делу о военных преступлениях в Украине после вторжения России 24 февраля. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского лица.
По его словам, в суды передано 13 дел, вынесено семь приговоров.
В мае 21-летний российский солдат, попавший в плен, стал первым оккупантом осужденным по делу о военных преступлениях в Украине после вторжения России 24 февраля. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского лица.
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