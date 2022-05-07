Украина расширяет количество стран-участниц в Крымской платформе - их уже 31

20:42 04 августа Киев, Украина

Количество стран, принявших приглашение украинского МИДа на участие в Крымской платформе, неуклонно растет.

Об этом сообщил в Twitter 4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба



"Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31 и пошло на четвертый десяток", – написал Кулеба.



По его словам, Украина работает над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма.



