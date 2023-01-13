Украина рассчитывает пройти путь к вступлению в ЕС менее чем за два года — Шмыгаль

18:16 13 января Киев, Украина





Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания 13 января напомнил , что в июне 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС и добавил, что в сфере евроинтеграции за прошедшие 10 месяцев удалось сделать то, что раньше планировалось выполнять как минимум за несколько лет.



Он отметил, что, несмотря на войну, Украина получила пять "безвизов" с ЕС, подписала "энергетический безвиз", получили экономический и транспортный "безвиз", а также "таможенный" безвиз. Кроме того, Украина стала членом программы "Цифровая Европа". В настоящее время завершается выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят запустить следующие шаги по интеграции. Также необходимо проанализировать соответствие украинского законодательства законодательству Украину впереди ожидает путь переговоров по вступлению в Европейский Союз, который должен завершиться подписание соответствующего соглашения. В правительстве рассчитывают, что это удастся сделать менее чем через два года.Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания 13 января напомнил , что в июне 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС и добавил, что в сфере евроинтеграции за прошедшие 10 месяцев удалось сделать то, что раньше планировалось выполнять как минимум за несколько лет.Он отметил, что, несмотря на войну, Украина получила пять "безвизов" с ЕС, подписала "энергетический безвиз", получили экономический и транспортный "безвиз", а также "таможенный" безвиз. Кроме того, Украина стала членом программы "Цифровая Европа". В настоящее время завершается выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят запустить следующие шаги по интеграции. Также необходимо проанализировать соответствие украинского законодательства законодательству Евросоюза

"Параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства, мы будем готовиться к непосредственным переговорам о самом вступлении. Будет сформирована переговорная позиция Украины, которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом". Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые профессионально смогут обсудить детали в разных областях. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении", — пояснил Шмыгаль

Он добавил, что в дальнейшем Украину ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о его вступлении в ЕС.