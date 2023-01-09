Украина рассчитывает на санкции против ядерной отрасли рф в новом пакете санкций - Шмыгаль

Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф, в том числе "Росатома".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.
По словам премьера, украинские власти активно ведут работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям:
По словам премьера, украинские власти активно ведут работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям:
- демилитаризация Запорожской АЭС,
- поставка электрооборудования,
- возможности импорта электроэнергии из ЕС
- санкции против россии
Шмыгаль и Тиммерманс также обсудили вопросы послевоенного обновления Украины.
Он поблагодарил Тиммерманса за инициативу создания стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов. По словам премьера, в ближайшее время ожидается заключение соответствующего меморандума.
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