Украина рассчитывает на санкции против ядерной отрасли рф в новом пакете санкций - Шмыгаль

17:18 09 января Киев, Украина

Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф, в том числе "Росатома"





По словам премьера, украинские власти активно ведут работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.По словам премьера, украинские власти активно ведут работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям:

демилитаризация Запорожской АЭС,

поставка электрооборудования,

возможности импорта электроэнергии из ЕС

санкции против россии

"Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли россии, в частности "Росатома". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - написал он в Telegram.

Шмыгаль и Тиммерманс также обсудили вопросы послевоенного обновления Украины.

"Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. У Украины есть значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе быстрее отказаться от российских ископаемых ресурсов", — отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Тиммерманса за инициативу создания стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов. По словам премьера, в ближайшее время ожидается заключение соответствующего меморандума.