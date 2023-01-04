Украина раскритиковала нового главу МИД Израиля из-за разговора с лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что разговор нового израильского министра иностранных дел Эли Коэна с главой МИД россии сергеем лавровым является свидетельством изменения политики Израиля.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Корнийчук добавил, что позиция Израиля относительно российского вторжения "непонятна".
В то же время, израильский чиновник заявил The Times of Israel вскоре после разговора Коэна и лаврова, что "в политике Израиля нет никаких изменений".
3 декабря стало известно, что между министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и его российским коллегой сергеем лавровым состоялся разговор.
3 декабря стало известно, что между министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и его российским коллегой сергеем лавровым состоялся разговор.
Отмечается, что "глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации в Украине в контексте проводимой россией "специальной военной операции"".
Министры также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке.
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