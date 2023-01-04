Украина раскритиковала нового главу МИД Израиля из-за разговора с лавровым

11:27 04 января Киев, Украина





Об этом Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что разговор нового израильского министра иностранных дел Эли Коэна с главой МИД россии сергеем лавровым является свидетельством изменения политики Израиля.Об этом сообщает The Times Of Israel.

"Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с лавровым с начала войны", - отметил в комментарии изданию посол, указав на то, что Киев недоволен разговором. Он напомнил, что бывший министр иностранных дел страны Яир Лапид не разговаривал с лавровым.

Корнийчук добавил, что позиция Израиля относительно российского вторжения "непонятна".

"К сожалению, мы не получаем ни одного осуждения массового обстрела наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", — подчеркнул дипломат.

В то же время, израильский чиновник заявил The Times of Israel вскоре после разговора Коэна и лаврова, что "в политике Израиля нет никаких изменений".



3 декабря стало известно, что между министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и его российским коллегой сергеем лавровым состоялся разговор.

"Председатели внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания Смешанной российско-Израильской комиссии", — сообщили в МИД рф

Отмечается, что "глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации в Украине в контексте проводимой россией "специальной военной операции"".



Министры также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке.