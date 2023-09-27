Украина просит у партнеров ракеты для ударов по производственным центрам БПЛА в Сирии и Иране - СМИ

Иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136, которые рф использовала во время недавних атак на Украину, оснащены европейскими деталями. Украина же просит у партнеров о ракетах большой дальности для ударов по производственным площадкам "шахедов" в россии, а также в Иране и Сирии.
Об этом говорится в секретном документе, который украинские власти предоставили странам "Группы семи" в августе, сообщает The Guardian.
В отчете пишут, что за последние 3 месяца россия совершила более 600 атак на украинские города, где применяла дроны с западными компонентами. Всего Украина обнаружила 52 электродетали в обломках этих БПЛА. Производителями деталей в отчете назвали 5 организаций Европы, в том числе польскую "дочь" британской транснациональной компании.
В отчете пишут, что за последние 3 месяца россия совершила более 600 атак на украинские города, где применяла дроны с западными компонентами. Всего Украина обнаружила 52 электродетали в обломках этих БПЛА. Производителями деталей в отчете назвали 5 организаций Европы, в том числе польскую "дочь" британской транснациональной компании.
В то же время, нет подозрений о каких-либо нарушениях санкций со стороны западных стран.
Согласно украинским исследованиям, таможенная информация указывает на то, что почти весь импорт компонентов в Иран шел из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.
Член Европарламента Барт Грютус, который находится в составе подкомитета по вопросам обороны и безопасности, считает, что между разведывательными службами Евросоюза сложилась недостаточная координация для борьбы со злоупотреблением западными компонентами.
Украина в 47-страничном секретном документе для G7 говорит, что производство "шахедов" рассредоточилось из Ирана в Сирию и Россию, хотя Тегеран все еще поставляет компоненты для дронов.
Киев предложил несколько способов решения такой проблемы – наращивание в рф производства дронов для атак по Украине. В частности, просит у западных союзников предоставить дальнобойные ракеты для того, чтобы бить по заводам "шахедов" в Иране, Сирии и россии. Хотя отмечается, что такой план, вероятно, Запад отбросит.
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