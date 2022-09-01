Украина просит США ввести санкции против частных российских банков
11:59 12 августа Киев, Украина
Посол Украины в США Оксана Маркарова
обратилась в американский Минфин с просьбой ввести санкции
против всех российских частных банков. Об этом она рассказала в интервью агентству Bloomberg.
«Украина призывает администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — заявила Маркарова. По ее словам, любой российский банк является законной целью санкций, поскольку все они участвуют в финансировании военной кампании россии.
«Санкции играют такую же важную роль, как и оружие», — добавила дипломат. Киев также просит Госдепартамент внести россию в список стран — спонсоров терроризма. Накануне это сделал Сейм Латвии. Латвийские парламентарии также призвали прекратить выдачу виз россиянам.
При этом в Госдепартаменте США считают, что санкции США не должны вредить российскому народу.
«Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», — заявил замглавы пресс-службы ведомства Ведант Патель.
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