Украина просит США ввести санкции против частных российских банков

11:59 12 августа Киев, Украина

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась в американский Минфин с просьбой ввести санкции против всех российских частных банков. Об этом она рассказала в интервью агентству Bloomberg.

«Украина призывает администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — заявила Маркарова. По ее словам, любой российский банк является законной целью санкций, поскольку все они участвуют в финансировании военной кампании россии.

«Санкции играют такую же важную роль, как и оружие», — добавила дипломат. Киев также просит Госдепартамент внести россию в список стран — спонсоров терроризма. Накануне это сделал Сейм Латвии. Латвийские парламентарии также призвали прекратить выдачу виз россиянам.

При этом в Госдепартаменте США считают, что санкции США не должны вредить российскому народу.