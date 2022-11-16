Украина просит предоставить доступ к месту взрыва в Польше - Данилов

16:10 16 ноября Киев, Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина выступает за совместное изучение инцидента по падению ракеты на территории Польши. По его словам, Украина готова передать имеющиеся в доказательствах российский след.

"Мы выступаем за совместную проверку инцидента с падением ракеты в Польше. Мы готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Мы ожидаем от наших партнеров информацию, на основании которой сделан вывод, что это украинская зенитная ракета", — написал Данилов.

Он также добавил, что Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и ГНСУ.

Напомним, вечером 15 ноября после массированной атаки рф по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.