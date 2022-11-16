Украина просит предоставить доступ к месту взрыва в Польше - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина выступает за совместное изучение инцидента по падению ракеты на территории Польши. По его словам, Украина готова передать имеющиеся в доказательствах российский след.
Он также добавил, что Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и ГНСУ.
Напомним, вечером 15 ноября после массированной атаки рф по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.
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