Украина прошла половину пути к победе - Данилов

Украина прошла половину пути к победе, но впереди осталось самое трудное – окончательно выбить агрессора из страны. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов написал, что "россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации".
Он считает, что сейчас настало "время максимального сосредоточения", так как "мы прошли половину пути к победе", однако "впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления".
19 декабря Данилов сказал, что не исключает возможности объявления в россии всеобщей мобилизации и нового наступления противника.
Данилов написал, что "россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации".
Он считает, что сейчас настало "время максимального сосредоточения", так как "мы прошли половину пути к победе", однако "впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления".
19 декабря Данилов сказал, что не исключает возможности объявления в россии всеобщей мобилизации и нового наступления противника.
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