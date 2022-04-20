Украина прокомментировала жалобу России в ЕСПЧ

Подав иск в Европейский суд по правам человека на Украину, Россия расширила медиа-площадку для "промывания мозгов" и создала еще один повод для распространения неправдивой информации в отношении войны на Донбассе и воздушного пространства, в котором, якобы по вине украинской стороны, был сбит боинг.
Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.
"судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды", - написал Малюська.
При этом он признал, что совсем бессмысленным такой поступок назвать нельзя, поскольку РФ таким образом получает медиа-повод и дополнительную медиа-площадку "для промывания мозгов".
"Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал Малюська, добавив, что с юридической точки зрения Россию ожидает неминуемое поражение.
Напомним, сегодня Россия впервые пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. В иске речь идет о том, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, что якобы и стало причиной сбития Боинга. Также Россия жалуется на лишение Донбасса возможности участия в выборах, в дискриминации российского бизнеса, в гибели россиян во время обстрелов на границе, покрывательстве националистов, в нападениях на диппредставительства, гибели людей на Майдане и тд.
Отметим, с момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано менее 30 межгосударственных жалоб. Против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять от Украины.
В частности, ЕСПЧ в январе большинством голосов признал иск Украины против России из-за аннексии Крыма частично приемлемым и заявил о готовности рассмотреть его по существу.
"судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды", - написал Малюська.
При этом он признал, что совсем бессмысленным такой поступок назвать нельзя, поскольку РФ таким образом получает медиа-повод и дополнительную медиа-площадку "для промывания мозгов".
"Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал Малюська, добавив, что с юридической точки зрения Россию ожидает неминуемое поражение.
Напомним, сегодня Россия впервые пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. В иске речь идет о том, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, что якобы и стало причиной сбития Боинга. Также Россия жалуется на лишение Донбасса возможности участия в выборах, в дискриминации российского бизнеса, в гибели россиян во время обстрелов на границе, покрывательстве националистов, в нападениях на диппредставительства, гибели людей на Майдане и тд.
Отметим, с момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано менее 30 межгосударственных жалоб. Против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять от Украины.
В частности, ЕСПЧ в январе большинством голосов признал иск Украины против России из-за аннексии Крыма частично приемлемым и заявил о готовности рассмотреть его по существу.
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