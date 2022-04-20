Украина прокомментировала жалобу России в ЕСПЧ

Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.При этом он признал, что совсем бессмысленным такой поступок назвать нельзя, поскольку РФ таким образом получает медиа-повод и дополнительную медиа-площадку "для промывания мозгов"."Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал Малюська, добавив, что с юридической точки зрения Россию ожидает неминуемое поражение.Напомним, сегодня Россия впервые пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. В иске речь идет о том, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, что якобы и стало причиной сбития Боинга. Также Россия жалуется на лишение Донбасса возможности участия в выборах, в дискриминации российского бизнеса, в гибели россиян во время обстрелов на границе, покрывательстве националистов, в нападениях на диппредставительства, гибели людей на Майдане и тд.Отметим, с момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано менее 30 межгосударственных жалоб. Против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять от Украины.В частности, ЕСПЧ в январе большинством голосов признал иск Украины против России из-за аннексии Крыма частично приемлемым и заявил о готовности рассмотреть его по существу.