Украина продолжит настаивать на своем участии в саммите НАТО - Кулеба

17:47 31 Май Киев, Украина

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время совместного заседания Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Мы считаем, что привлечение Украины к саммиту НАТО было бы сейчас очень кстати - как ввиду недавней резкой эскалации конфликта со стороны Российской Федерации, так и учитывая те системные вызовы и угрозы безопасности, которые создает Россия в Черноморском регионе, в котором присутствуют несколько государств-членов НАТО. К сожалению, ни одного положительного ответа от Альянса нет, но мы до последнего момента все равно настойчиво будем работать над достижением этой цели", - отметил министр.

Кулеба также рассказал, что Владимир Зеленский в деталях проинформирован о ситуации, и именно по его поручению на всех уровнях - Президента, членов правительства и наших дипломатических миссий за рубежом - задолго работали над форматом участия Украины в саммите НАТО.

"Предлагались самые разные варианты. И даже в тех публичных комментариях, которые я давал, я подчеркивал, что мы готовы к любому приемлемому для обеих сторон формату. Мы не требовали ничего космического", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что устоявшегося принципа приглашение Украины на саммит НАТО нет.

"В частности, в 2017 году состоялся закрытый саммит НАТО, на который не были приглашены партнеры. Подчеркиваю, что тогда не были приглашены никакие партнеры НАТО, в этот раз тоже никакие партнеры не были приглашены. Официальное объяснение НАТО заключается в том, что это закрытый саммит и он не предусматривает участия каких-либо партнеров. Неофициально я считаю, что для Украины не найден ни один формат привлечения из-за нежелания именно на этом этапе посылать сигналы, которые будут соответствующим образом истолкованы в Москве", - сказал Кулеба.

Он также выразил обеспокоенность тем фактом, что за 13 лет с момента принятия в Бухаресте решения о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО и предоставления Украине ПДЧ, со стороны Альянса не было сделано ни одного шага к реализации этого решения.

"Однако, самое легкое, что можно сделать, - это конечно поссориться. Мы ссориться ни с кем не хотим и на эмоциях строить диалог не будем. Мы будем говорить с партнерами. Мы понимаем, когда от нас хотят шагов в сторону НАТО, но мы также хотим шагов НАТО в сторону Украины в части именно реализации решения Бухарестского саммита", - заявил Кулеба.

Как сообщалось, Украину не пригласили к участию в саммите НАТО, который должен состояться 14 июня.