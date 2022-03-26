Украина продолжает стойко бороться с врагом. Последние сводки на утро 26.03.2022

Начались тридцать первые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

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