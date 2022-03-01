Украина продолжает получать помощь от партнеров на Западе.

06:41 01 Март Киев, Украина

Только за прошедшие сутки мы получили: ⚡️ЕС – летальное оружие на сумму 450 млн евро; ⚡️Норвегия – 230 млн долларов гуманитарной помощи; ⚡️Италия – 110 млн евро; ⚡️Австралия – летальная военная помощь; ⚡️Бельгия – 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия; ⚡️Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger; ⚡️Чехия – оружие и техника на сумму 18 млн долларов; ⚡️Швеция – 5 тысяч единиц противотанкового оружия.