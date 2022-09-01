Украина призывает мир не допустить судилища в Мариуполе над украинскими защитниками

Силы безопасности и обороны Украины призывают мир не допустить судилища в Мариуполе над украинскими защитниками.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном СБУ в пятницу, 12 августа.
Напоминается, что Украине удалось спасти тяжелораненых во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 – защитников Мариуполя. В настоящий момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
Продолжается работа над возвращением других военнопленных.
В заявлении отмечается, что российская сторона не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны, что осложняет процесс обмена пленными.
Продолжается работа над возвращением других военнопленных.
В заявлении отмечается, что российская сторона не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны, что осложняет процесс обмена пленными.
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