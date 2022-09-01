Украина призывает мир не допустить судилища в Мариуполе над украинскими защитниками

18:10 12 августа Киев, Украина

Силы безопасности и обороны Украины призывают мир не допустить судилища в Мариуполе над украинскими защитниками.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном СБУ в пятницу, 12 августа.

"Операция по спасению 2,5 тысячи защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям. Альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на Азовстали, прежде всего, тяжелораненых. А ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", - говорится в заявлении.





Продолжается работа над возвращением других



В заявлении отмечается, что российская сторона не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны, что осложняет процесс обмена пленными. Напоминается, что Украине удалось спасти тяжелораненых во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 – защитников Мариуполя. В настоящий момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.Продолжается работа над возвращением других военнопленных В заявлении отмечается, что российская сторона не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны, что осложняет процесс обмена пленными.