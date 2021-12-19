Украина присоединилась к санкциям ЕС по Навальному

15:25 30 Март Киев, Украина

Украина наряду с другими странами присоединилась к санкциям ЕС против российских чиновников, которые причастны к противоправному тюремному заключению Алексея Навального.

Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. - Ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС (о санкциях. - Ред.)", - говорится в декларации.

Как отмечается, страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.



"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.



В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.



Санкции вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме. Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.