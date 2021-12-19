Украина присоединилась к санкциям ЕС по Навальному

Украина наряду с другими странами присоединилась к санкциям ЕС против российских чиновников, которые причастны к противоправному тюремному заключению Алексея Навального.
Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.
Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.
Как отмечается, страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.
"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.
В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.
Санкции вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме. Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.
"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.
В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.
Санкции вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме. Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.
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