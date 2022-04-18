Украина присоединилась к новым санкциям ЕС против действующей власти Беларуси

Советники Евросоюза считают политику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка тиранией, которая нарушает права мирных граждан страны, поэтому семь стран-партнеров ЕС ввели еще один пакет санкций против Беларуси.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.
Таким образом, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.
Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.
Ранее Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Европейского Союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.
Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского Союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.
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