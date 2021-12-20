Украина присоединилась к Международному договору о пандемии

Чтобы быть готовыми к согласованному и эффективному реагированию на пандемии страны должны работать вместе.
Об этом Зеленский написал в Твиттере в связи с подписанием коммюнике относительно Международного договора о пандемии.
Коммюнике по Международному договору о пандемии за подписями 15 глав государств, обнародовано на сайте главы государства.
Отмечается, что пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности.
Поэтому страны стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.
Поэтому страны стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.
По словам подписантов, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддерживать принцип “здоровье для всех”.
Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать.
Также такой договор должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами, отмечается в коммюнике.
Для достижения этой цели подписанты заявили, что будут работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданским обществом и частным сектором.
По данным ОП, документ подписали: Антонио Луис Сантуш да Кошта, Премьер-министр Португалии; Йоханнис, Президент Румынии; Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании; Поль Кагаме, Президент Руанды; Ухуру Кениятта, Президент Кении; Шарль Мишель, Президент Европейского совета; Мун Чжэ Ин, Президент Республики Корея; Себастьян Пиньера, Президент Чили; Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Рики; Эди Рама, Премьер-министр Албании; Сирил Рамафоса, Президент Южной Африки; Каиса Саид, Президент Туниса; Педро Санчес, Премьер-министр Испании; Александр Вучич, Президент Сербии; Джоко Видодо, Президент Индонезии; Владимир Зеленский, Президент Украины; д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
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