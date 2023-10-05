Украина приостановила жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО

Украина приостановила свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в Всемирной торговой организации (ВТО) в попытке найти компромиссное решение.
Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, в ходе общения с представителями СМИ в Брюсселе.
Качка отметил, что Украина находится в процессе поиска практических решений для урегулирования торговых вопросов с Европейским союзом (ЕС), и в настоящее время споры в ВТО приостановлены. Он подчеркнул, что Украина еще не начала официальный процесс спора в ВТО и находится на этапе консультаций, которые могут продолжаться до 60 дней.
Торговый представитель Украины выразил интерес Украины в поиске конструктивного решения в рамках всего ЕС. Он подчеркнул, что споры, которые были подняты, касаются не только конкретных государств-членов ЕС, но и системных вопросов отношений Украины с ЕС в сфере торговли.
Качка также выразил надежду на возобновление обсуждений с Польшей после выборов и отметил, что на данный момент не поступало запросов от украинских компаний о выдаче лицензий на экспорт продукции в Польшу. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с экспортом в соседние страны, остаются минорными и не создают системных препятствий для решения проблемы.
Таким образом, Украина стремится к нахождению взаимовыгодных решений в сотрудничестве с ЕС и региональными партнерами.
Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, в ходе общения с представителями СМИ в Брюсселе.
Качка отметил, что Украина находится в процессе поиска практических решений для урегулирования торговых вопросов с Европейским союзом (ЕС), и в настоящее время споры в ВТО приостановлены. Он подчеркнул, что Украина еще не начала официальный процесс спора в ВТО и находится на этапе консультаций, которые могут продолжаться до 60 дней.
Торговый представитель Украины выразил интерес Украины в поиске конструктивного решения в рамках всего ЕС. Он подчеркнул, что споры, которые были подняты, касаются не только конкретных государств-членов ЕС, но и системных вопросов отношений Украины с ЕС в сфере торговли.
Качка также выразил надежду на возобновление обсуждений с Польшей после выборов и отметил, что на данный момент не поступало запросов от украинских компаний о выдаче лицензий на экспорт продукции в Польшу. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с экспортом в соседние страны, остаются минорными и не создают системных препятствий для решения проблемы.
Таким образом, Украина стремится к нахождению взаимовыгодных решений в сотрудничестве с ЕС и региональными партнерами.
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