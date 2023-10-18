Украина приобрела новые боевые машины: Leopard 2A6, 2A5 и 1A5

15:03 18 октября Киев, Украина





Согласно сообщению, министр обороны Украины, Рустем Умеров, подписал соответствующие приказы, официально вводя эти мощные боевые машины в арсенал украинских вооруженных сил. Министерство обороны Украины объявило о важном приобретении для Вооруженных сил страны – новых боевых машин в виде танков Leopard 2A6, Leopard 2A5 и Leopard 1A5. Эту информацию распространила официальная пресс-служба ведомства.Согласно сообщению, министр обороны Украины, Рустем Умеров, подписал соответствующие приказы, официально вводя эти мощные боевые машины в арсенал украинских вооруженных сил.

Украина приобрела эти танки благодаря поддержке наших западных партнеров, и они уже успешно применялись в боевых операциях. Принятие на вооружение этих танков свидетельствует о нашей стремлении обеспечить наши вооруженные силы современным и высокотехнологичным вооружением на долгосрочную перспективу", - гласит сообщение.

Танки Leopard в модификациях 2A6, 2A5 и 1A5 предназначены для различных задач, таких как прорыв укрепленных позиций противника, уничтожение огневых точек, борьба с вражеской техникой и живой силой, а также оперативная организация оборонительных рубежей. Это приобретение демонстрирует стремление Украины к укреплению своей обороноспособности и улучшению боевых возможностей Вооруженных сил.