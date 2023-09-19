Украина приняла три важных антикоррупционных решения - Шмыгаль

15:32 19 сентября Киев, Украина

На сегодняшнем заседании Кабинета министров были приняты три важных антикоррупционных решения, как объявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи правительства.
 
"Сегодня мы приняли три ключевых антикоррупционных решения. В первую очередь, мы одобрили законопроект о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. Это позволит Украине присоединиться к рабочей группе, занимающейся противодействием коррупции в международных деловых операциях. Мы уже достигли статуса потенциального кандидата на вступление в ОЭСР и продолжаем двигаться шаг за шагом к полноправному членству", - подчеркнул глава правительства.
 
Помимо этого, правительство приняло законопроект, который направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами FATF, то есть Международной группой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о диалоге между Украиной и FATF относительно включения россии в черный список этой группы из-за финансирования терроризма. Он также отметил, что Украина временно регулирует процедуру внесения россии в национальный список террористических стран, поскольку такого включения пока не произошло.

Согласно предложенному законопроекту, запрещается предоставление средств, активов и экономических ресурсов лицам, включенным в список, связанный с террористической деятельностью, а также лицам, подвергнутым международным санкциям.

Кроме того, Кабинет министров утвердил методологию определения конечного бенефициарного владельца предприятий. Премьер-министр подчеркнул, что это решение направлено на продолжение внедрения стандартов FATF, выполнение условий для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и выполнение обязательств на пути к членству в ЕС.