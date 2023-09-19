Украина приняла три важных антикоррупционных решения - Шмыгаль

15:32 19 сентября Киев, Украина

На сегодняшнем заседании Кабинета министров были приняты три важных антикоррупционных решения, как объявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи правительства.

"Сегодня мы приняли три ключевых антикоррупционных решения. В первую очередь, мы одобрили законопроект о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. Это позволит Украине присоединиться к рабочей группе, занимающейся противодействием коррупции в международных деловых операциях. Мы уже достигли статуса потенциального кандидата на вступление в ОЭСР и продолжаем двигаться шаг за шагом к полноправному членству", - подчеркнул глава правительства.

Помимо этого, правительство приняло законопроект, который направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами FATF, то есть Международной группой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.