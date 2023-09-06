Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом - Пентагон

"Мы планируем достичь более 80 тысяч в месяц в течение следующего года. Пока эти запасы не безлимитны, мы довольны тем, где мы сейчас с нашими запасами и нам удобно, что мы можем тесно сотрудничать в этом направлении с нашими партнерами и союзниками в мире", - сказал Пэт Райдер.