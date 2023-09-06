Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом - Пентагон

Спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более 2 миллионов кассетных боеприпасов калибром 155-мм.
Об этом Пэт Райдер сказал на брифинге.
По его словам, США также обеспечили быстрый рост производства кассетных боеприпасов — с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч в месяц сейчас.
Об этом Пэт Райдер сказал на брифинге.
По его словам, США также обеспечили быстрый рост производства кассетных боеприпасов — с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч в месяц сейчас.
Спикер Пентагона подчеркнул, что предоставление ВСУ кассетных боеприпасов позволило продолжать сопротивление российской армии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии