Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом - Пентагон

06:53 11 августа Киев, Украина

Спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более 2 миллионов кассетных боеприпасов калибром 155-мм.

Об этом Пэт Райдер сказал на брифинге.

По его словам, США также обеспечили быстрый рост производства кассетных боеприпасов — с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч в месяц сейчас.
"Мы планируем достичь более 80 тысяч в месяц в течение следующего года. Пока эти запасы не безлимитны, мы довольны тем, где мы сейчас с нашими запасами и нам удобно, что мы можем тесно сотрудничать в этом направлении с нашими партнерами и союзниками в мире", - сказал Пэт Райдер.
Спикер Пентагона подчеркнул, что предоставление ВСУ кассетных боеприпасов позволило продолжать сопротивление российской армии.
"У нас есть все показатели, что они (Силы обороны Украины — ред.) используют это оружие правильным способом на поле боя, которое они и обещали", — сказал Райдер.