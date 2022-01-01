Украина приглашена на трехсторонние переговоры Румынии, Польши и Турции, - Кулеба

12:11 23 Апрель Киев, Украина

Украина и Грузия впервые присоединятся к трехсторонним переговорам государств-членов НАТО - Румынии, Польши и Турции, которые пройдут сегодня в Бухаресте.

Сегодня, 23 апреля в Бухаресте пройдут трехсторонние переговоры Румынии, Польши и Турции, на которые впервые приглашены Украина и Грузия.



Об этом Министр иностранных дел Украины Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.



"Приветствие от нас с грузинским коллегой Давидом Залкалиани из Бухареста. Украина и Грузия, ключевые партнеры НАТО в регионе Черного моря, сегодня впервые присоединяются к трехстороннему формату Румынии, Польши, Турции в обсуждении общих вызовов и общего будущего нашего региона", - написал Кулеба.



Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили гостей - Украину и Грузию - принять участие в их встрече.



"И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие в поддержку Украины в трудный момент. Украина является ключевым партнером НАТО в Черноморском регионе вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания. Поэтому сегодня мы здесь. Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все они являются моими хорошими друзьями", - отметил глава МИД на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



По словам Кулебы, на переговорах пойдет речь об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических перспективах Украины и Грузии, а также об инициированном Украиной формате Крымской платформы.



"Отдельно пообщаемся в двустороннем формате с коллегами о политике и торговле в отношениях между нашими странами.

Российские волны накатываются, а мы продолжаем делать свою работу, чтобы они отступали", - резюмировал Кулеба.