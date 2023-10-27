Украина превратила американские ракеты AIM-9M для F-16 в "самодельную ПВО" - FT

В Украине специалисты переоборудовали переданные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.
По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на используемое оружие.
Он отметил, что переделанные ракеты "помогут Украине пережить зиму", обеспечивая защиту от возможных российских атак.
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