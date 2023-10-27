Украина превратила американские ракеты AIM-9M для F-16 в "самодельную ПВО" - FT

15:17 24 октября Киев, Украина

В Украине специалисты переоборудовали переданные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.

"Мы их переработали. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона" , - рассказал собеседник газеты.

По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на используемое оружие.

"У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем что-нибудь другое", — заявил чиновник.

Он отметил, что переделанные ракеты "помогут Украине пережить зиму", обеспечивая защиту от возможных российских атак.