Украина превратила американские ракеты AIM-9M для F-16 в "самодельную ПВО" - FT

15:17 24 октября Киев, Украина

В Украине специалисты переоборудовали переданные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.
 
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.
"Мы их переработали. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона", - рассказал собеседник газеты.
По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на используемое оружие.
"У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем что-нибудь другое", — заявил чиновник.
Он отметил, что переделанные ракеты "помогут Украине пережить зиму", обеспечивая защиту от возможных российских атак.