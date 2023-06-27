Украина превосходит россию: успешное освобождение 300 кв. км территории

18:03 27 июня Киев, Украина

В рамках летней кампании по освобождению территорий Вооруженные силы Украины уже успешно вернули контроль над приблизительно 300 квадратными километрами земли.

Эта площадь превышает территорию, которую россия оккупировала в ходе своего "масштабного" зимнего наступления.



Сообщение о достижении было сделано министром обороны Великобритании, Беном Уоллесом, и опубликовано на официальном Twitter-аккаунте британского Министерства обороны во вторник, 27 июня.