Украина превосходит россию: успешное освобождение 300 кв. км территории

18:03 27 июня Киев, Украина

В рамках летней кампании по освобождению территорий Вооруженные силы Украины уже успешно вернули контроль над приблизительно 300 квадратными километрами земли.
 
Эта площадь превышает территорию, которую россия оккупировала в ходе своего "масштабного" зимнего наступления.

Сообщение о достижении было сделано министром обороны Великобритании, Беном Уоллесом, и опубликовано на официальном Twitter-аккаунте британского Министерства обороны во вторник, 27 июня.
 
"В ходе летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже освободила примерно 300 квадратных километров. Это значительно больше территории, захваченной россией во время всего зимнего наступления", - подчеркнул британский министр обороны.