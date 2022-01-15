Украина прекратила участие в трех соглашениях СНГ

Как сообщает министерство экономики, торговли и сельского хозяйства, 2 сентября Кабинет министров Украины принял решение о прекращении участия Украины в трех соглашениях, связанных с фитосанитарным контролем, которые были заключены в рамках Содружества независимых государств. Таким образом, был исполнен указ Президента, выпущенный ранее.

Украина прекратила участие в соглашении о сотрудничестве стран СНГ в ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в санитарной охране территорий государств СНГ и в соглашении о создании координационного совета СНГ по карантину растений.

Решение Кабмина принято во исполнение указа президента от 19 мая 2018 года о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Некоторые из них дублируются с другими международными договорами, некоторые устарели и не применяются Украиной, отметил глава Минэкономторга Игорь Петрашко.

"Вместе с тем мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с Евросоюзом", - заявил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров денонсировал договор о радионавигационном обеспечении и ряд соглашений, касающихся гражданской авиации в рамках Содружества независимых государств.