Украина представила США пути подключения к переговорам по Донбассу

20:28 12 августа Киев, Украина

Украина представила идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам по Донбассу и оживлению соответствующих дипломатических процессов.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, по итогам переговоров Главы Минреинтеграции Алексея Резникова с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом в четверг, 12 августа.
"В ходе встречи вице-премьер-министр Резников представил идеи касательно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов", - сказано в сообщении.
Кроме того, Смит заявил со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, что ранее в США одобрили увеличение финпомощи Украине. Законопроект поддержала Палата представителей США, теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент.