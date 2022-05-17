Украина представила США пути подключения к переговорам по Донбассу

Украина представила идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам по Донбассу и оживлению соответствующих дипломатических процессов.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, по итогам переговоров Главы Минреинтеграции Алексея Резникова с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом в четверг, 12 августа.
Кроме того, Смит заявил со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.
Напомним, что ранее в США одобрили увеличение финпомощи Украине. Законопроект поддержала Палата представителей США, теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент.
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