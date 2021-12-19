Украина предложила ввести «рождественское» перемирие для выхода из военного конфликта с Россией

Официальный Киев предлагает предпринять 10 конкретных шагов, в которые входит и новое «рождественское перемирие». Эти шаги должны помочь выйти из тупика на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет «Укринформ» .
«На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Будущие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге», – заявил Цымбалюк.
По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".
Нужно возобновить работу всех существующих КПВВ вдоль линии столкновения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья, а также доработать план разминирования, ведь люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле, сказал дипломат.
Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.
Цимбалюк добавил, что на основе международного механизма должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения. Также нужно усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения глушения беспилотников.
По его мнению, следует повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.
«Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. Учитывая это, мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы», – заявил Цымбалюк.
Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.
С 00:01 27 июля 2020 года в Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», которая формально действует и далее, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
Напомним, ОБСЕ в позапрошлые сутки насчитала 620 нарушений перемирия. Об этом сообщается в ежедневном отчете №287/2021 , опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 7 декабря.
«На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Будущие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге», – заявил Цымбалюк.
По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".
Нужно возобновить работу всех существующих КПВВ вдоль линии столкновения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья, а также доработать план разминирования, ведь люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле, сказал дипломат.
Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.
Цимбалюк добавил, что на основе международного механизма должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения. Также нужно усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения глушения беспилотников.
По его мнению, следует повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.
«Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. Учитывая это, мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы», – заявил Цымбалюк.
Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.
С 00:01 27 июля 2020 года в Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», которая формально действует и далее, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
Напомним, ОБСЕ в позапрошлые сутки насчитала 620 нарушений перемирия. Об этом сообщается в ежедневном отчете №287/2021 , опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 7 декабря.
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