Украина предложила ввести «рождественское» перемирие для выхода из военного конфликта с Россией

20:48 09 Декабрь Киев, Украина

Официальный Киев предлагает предпринять 10 конкретных шагов, в которые входит и новое «рождественское перемирие». Эти шаги должны помочь выйти из тупика на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.