Украина предложила США поделиться опытом противостояния российским кибератакам

10:42 30 Апрель Киев, Украина

Чтобы усилить противодействие российской кампании дезинформации и class="word">кибератакам , Украина готова поделиться своим богатым опытом с class="word">США .

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время вебинара, организованного Американо-украинским деловым советом.

«В этом вопросе мы в Украине можем много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак (со стороны России - ред.) перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать в (таких случаях - ред.)», — заметила Маркарова.

Она также отметила, что Украина применила определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.

«Мы можем вместе составить план, каким образом повысить эффективность и действенность в скоординированном реагировании на этот вызов», - подчеркнула посол.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона готова развивать диалог с США во многих других сферах, в том числе относительно инноваций и климатических изменений.