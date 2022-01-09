Украина предложила США поделиться опытом противостояния российским кибератакам

Чтобы усилить противодействие российской кампании дезинформации и class="word">кибератакам, Украина готова поделиться своим богатым опытом с class="word">США.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время вебинара, организованного Американо-украинским деловым советом.
Она также отметила, что Украина применила определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.
Кроме того, по ее словам, украинская сторона готова развивать диалог с США во многих других сферах, в том числе относительно инноваций и климатических изменений.
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