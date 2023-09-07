Украина предлагает Турции возобновить зерновую сделку без россии - посол

Украина предложила Турции возобновить зерновую сделку без участия россии, как заявил украинский посол в Турции, Василий Боднар, на пресс-конференции, прошедшей 7 сентября.
Посол подчеркнул, что предложение о возобновлении работы зернового коридора без россии было передано турецкой стороне, хотя окончательное подтверждение еще не получено. Он отметил, что в свете того, что суда с зерном уже проходят через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, и успешно проходят проливы без ограничений, это может стать разумным вариантом.
Дипломат напомнил, что в рамках предыдущего соглашения россия часто ограничивала доступ судов в Украину или пыталась контролировать доступ к украинским портам, а также ограничивала список продукции, которую можно было экспортировать из Украины.
Согласно словам Боднара, отсутствие ограничений на экспорт украинской продукции через этот гуманитарный коридор для судов может стать ключевым элементом урегулирования текущей ситуации.
Посол также отметил, что в настоящее время ведется общение между Турцией и ООН по результатам переговоров как с Украиной, так и с россией, чтобы достичь согласованных позиций. В ближайшие дни или в рамках Генеральной Ассамблеи ООН ожидается высокоуровневая коммуникация между Украиной и Турцией.
Посол подчеркнул, что предложение о возобновлении работы зернового коридора без россии было передано турецкой стороне, хотя окончательное подтверждение еще не получено. Он отметил, что в свете того, что суда с зерном уже проходят через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, и успешно проходят проливы без ограничений, это может стать разумным вариантом.
Дипломат напомнил, что в рамках предыдущего соглашения россия часто ограничивала доступ судов в Украину или пыталась контролировать доступ к украинским портам, а также ограничивала список продукции, которую можно было экспортировать из Украины.
Согласно словам Боднара, отсутствие ограничений на экспорт украинской продукции через этот гуманитарный коридор для судов может стать ключевым элементом урегулирования текущей ситуации.
Посол также отметил, что в настоящее время ведется общение между Турцией и ООН по результатам переговоров как с Украиной, так и с россией, чтобы достичь согласованных позиций. В ближайшие дни или в рамках Генеральной Ассамблеи ООН ожидается высокоуровневая коммуникация между Украиной и Турцией.
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