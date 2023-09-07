Украина предлагает Турции возобновить зерновую сделку без россии - посол

"Мы принимаем конструктивное отношение к нашим турецким и ООН партнерам и посредникам и будем разрабатывать механизмы, которые будут выгодны для нас, сохраняя при этом принципиальную позицию по снятию санкций с россии. Это абсолютно правильный путь", - добавил Боднар.