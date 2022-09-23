Украина потеряла в пять раз меньше военных, чем россия – Зеленский

Ежедневно на войне с рф погибают около 50 украинских военных, в то же время с начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла в пять раз меньше людей, чем оккупанты, рассказал Владимир Зеленский журналистам издания Ouest-France.
Потери оккупантов на момент публикации составляют, по данным Генштаба, 56 тысяч человек убитыми.
О том, что украинские потери значительно меньше, чем у врага, отметила также заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью телеканалу Исландия.
О том, что украинские потери значительно меньше, чем у врага, отметила также заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью телеканалу Исландия.
Маляр добавила, что в Украине создали специальный режим обращения военной информации, поэтому данные о потерях обнародуют дозированно, в частности, из соображений безопасности. Иначе их может использовать враг для коррекции своей тактики.
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