Украина потеряла в пять раз меньше военных, чем россия – Зеленский

17:47 23 сентября Киев, Украина

Ежедневно на войне с рф погибают около 50 украинских военных, в то же время с начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла в пять раз меньше людей, чем оккупанты, рассказал Владимир Зеленский журналистам издания Ouest-France.

«У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что нам неизвестно, сколько солдат и гражданских остаются на этой территории. В общей сложности на войне погибло в пять раз меньше украинских военных, чем российских", – передает издание слова президента.

Потери оккупантов на момент публикации составляют, по данным Генштаба, 56 тысяч человек убитыми.



О том, что украинские потери значительно меньше, чем у врага, отметила также заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью телеканалу Исландия.

«У нас погибших гораздо меньше, чем в россии. Если у них уже больше 50 тысяч [потерь погибшими], то у нас мы называли около девяти. Ну немного уже больше», – сказала Маляр.

Маляр добавила, что в Украине создали специальный режим обращения военной информации, поэтому данные о потерях обнародуют дозированно, в частности, из соображений безопасности. Иначе их может использовать враг для коррекции своей тактики.