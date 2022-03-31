Украина попросила Литву, Латвию и Эстонию закрыть границы с россией и беларусью

13:59 31 марта Киев, Украина

Украинские дипломаты попросили власти Литвы, Латвии и Эстонии закрыть сухопутные границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет ждать решения Европейского союза — мы полностью заблокируем любые поставки в Россию», — заявил Дещица.

Он добавил, что Украина также просит власти Польши закрыть польско-белорусскую границу.



25 марта министерство инфраструктуры Украины сообщило об отправке обращения в Еврокомиссию с просьбой заблокировать сухопутное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью. Это позволит прервать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, заявило министерство.



После начала войны в Украине Польша, Литва, Латвия и Эстония, как и другие страны Евросоюза, закрыли авиасообщение с Россией (для белорусских самолетов небо ЕС было закрыто еще раньше). При этом министр госуправления Эстонии говорил, что страна не собирается закрывать сухопутную границу с Россией.



Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил закрыть европейские порты для российских судов.