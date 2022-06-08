Украина попросила Израиль продать систему ПРО «Железный купол»

14:11 08 июня Киев, Украина

Украина готова купить у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" и просит власти страны содействовать этому.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен «Железный купол»", - сказал Корнийчук

Корнийчук отметил, что речь идет именно о покупке, а не пожертвовании. По словам посла, «Железный купол» — это не оружие, а «инструмент, который спасет жизни мирных людей». Дипломат считает, что «с моральной стороны Израиль должен стать частью остального западного мира и помочь Киеву всеми возможными средствами».



Кроме того, он просит Израиль подписать передачу из Германии в Украину своего противотанкового ракетного комплекса Spike SR.

«На прошлой неделе, насколько я знаю точно, американцы дали разрешение на передачу ракет из Германии в Украину, а Израиль сказал нет», — сказал Корнийчук.

Посол Корнийчук подчеркнул, что это не единственный пример, когда власти Израиля воздерживаются от помощи. К примеру, Украина попросила передать защитные шлемы и защитные жилеты и получила около 10% от запрашиваемого количества.



Также Израиль просили принять бывших военных, которым ампутировали конечности, чтобы установить протезы, но страна затягивала с этим. Корнийчук также подчеркнул, что войну в Украине почти не освещают в СМИ.

«Жители Израиля проявляют любовь и симпатию к нам. Правительство также проявляет сопереживание в заявлениях, но когда дело доходит до действий — это нечто другое», — сказал посол.

Несмотря на это, он отметил, что благодарен гражданам, предприятиям и организациям, которые помогают Украине с первого дня войны и за гуманитарную помощь, предоставленную Израилем.