Украина получит защиту от возможных химических и биологических атак оккупантов

16:37 23 марта Киев, Украина





Об этом накануне саммита рассказал генсек альянса Саммит лидеров НАТО , который состоится в Брюсселе 24 марта, согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.Об этом накануне саммита рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг . По его словам, союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки Украине в сфере кибербезопасности, а также оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

По его словам, в Североатлантическом альянсе обеспокоены применением химического или биологического оружия.

"Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта… и будет иметь далеко идущие последствия", - добавил Столтенберг.

Отметим, президент США Джо Байден считает, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в войне против Украины.



Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что если Россия попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.



23 марта Владимир Зеленский в выступлении перед японскими парламентариями предупредил о возможных химических атаках с применением зарина со стороны РФ.