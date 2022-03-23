Украина получит защиту от возможных химических и биологических атак оккупантов

Саммит лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Об этом накануне саммита рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки Украине в сфере кибербезопасности, а также оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Об этом накануне саммита рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки Украине в сфере кибербезопасности, а также оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
По его словам, в Североатлантическом альянсе обеспокоены применением химического или биологического оружия.
Отметим, президент США Джо Байден считает, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в войне против Украины.
Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что если Россия попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.
23 марта Владимир Зеленский в выступлении перед японскими парламентариями предупредил о возможных химических атаках с применением зарина со стороны РФ.
Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что если Россия попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.
23 марта Владимир Зеленский в выступлении перед японскими парламентариями предупредил о возможных химических атаках с применением зарина со стороны РФ.
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