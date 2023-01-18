Украина получит снаряды и оружие с американских складов в Израиле – NYT

12:10 18 января Киев, Украина

Пентагон использует обширный, но малоизвестный широкой публике запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в войне с россией.

Пентагон также обратился к Южной Корее с просьбой передать Украине боеприпасы из американских запасов.

Об этом говорят американские и израильские официальные лица, сообщает The New York Times.

Запас обеспечивает Пентагон оружием и боеприпасами для использования в ближневосточных конфликтах. США также разрешили Израилю доступ к поставкам при чрезвычайных ситуациях.

"США поставят Украине 300 000 артиллерийских боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые хранятся на складах в Израиле. Примерно 150 000 из них уже отправлены в Европу", - пишет The New York Times.

Украина использует 90 000 артснарядов в месяц, что в два раза превышает производственные мощности США и Европы, пишут журналисты. Поэтому Вашингтон обратил внимание на запасы в Израиле.



Эти склады начали наполняться со времен арабо-израильской войны 1973 года, пишет NYT. Они обеспечивают армию США оружием в ближневосточных конфликтах, а Израиль имеет право использовать их в критических ситуациях.



Источники NYT говорят, что Израиль продолжает отказываться от поставок Украине летального оружия, однако в этой ситуации скорее присоединился к решению США использовать американские боеприпасы по своему усмотрению.