Украина получит снаряды и оружие с американских складов в Израиле – NYT

Пентагон использует обширный, но малоизвестный широкой публике запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в войне с россией.

Пентагон также обратился к Южной Корее с просьбой передать Украине боеприпасы из американских запасов.

Об этом говорят американские и израильские официальные лица, сообщает The New York Times.

"США поставят Украине 300 000 артиллерийских боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые хранятся на складах в Израиле. Примерно 150 000 из них уже отправлены в Европу", - пишет The New York Times.