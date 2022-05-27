Украина получит РСЗО от США

Администрация Байдена готовится увеличить количество вооружений, которые она предлагает Украине, в частности, начать поставлять продвинутое оружие, которое сейчас являются главным запросом украинских официальных лиц, включая системы реактивного залпового огня (РСЗО) большой дальности.
Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников сообщает CNN.
Украинские власти, вплоть до президента Владимира Зеленского, регулярно выступают с требованием начать непрерывные поставки тяжелого вооружения, включая РСЗО. При этом власти США опасаются, что этот шаг может привести к эскалации конфликта, поскольку это оружие может использоваться не только для обороны, но и для атак по территории россии.
Очередной пакет помощи Украине должен быть анонсирован на следующей неделе.
Обсуждение поставок Украине более тяжелого вооружения длится уже несколько недель. Помимо опасений того, что это может привести к эскалации конфликта, власти США озабочены тем, что запасы этих систем в стране не так велики. Представители Пентагона уже встречались с генеральным директором компании-производителя оружия Lockheed Martin, чтобы обсудить наращивание производства РСЗО.
Вопрос можно решить поставками вооружения средней дальности, говорят собеседники CNN.
Украинские власти, вплоть до президента Владимира Зеленского, регулярно выступают с требованием начать непрерывные поставки тяжелого вооружения, включая РСЗО. При этом власти США опасаются, что этот шаг может привести к эскалации конфликта, поскольку это оружие может использоваться не только для обороны, но и для атак по территории россии.
Очередной пакет помощи Украине должен быть анонсирован на следующей неделе.
Обсуждение поставок Украине более тяжелого вооружения длится уже несколько недель. Помимо опасений того, что это может привести к эскалации конфликта, власти США озабочены тем, что запасы этих систем в стране не так велики. Представители Пентагона уже встречались с генеральным директором компании-производителя оружия Lockheed Martin, чтобы обсудить наращивание производства РСЗО.
Вопрос можно решить поставками вооружения средней дальности, говорят собеседники CNN.
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