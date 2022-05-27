Украина получит РСЗО от США

Администрация Байдена готовится увеличить количество вооружений, которые она предлагает Украине, в частности, начать поставлять продвинутое оружие, которое сейчас являются главным запросом украинских официальных лиц, включая системы реактивного залпового огня (РСЗО) большой дальности.