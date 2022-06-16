Украина получит помощь на восстановление

15:36 16 июня Киев, Украина

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил , что  Украина получит помощь на восстановление.

 
Об этом сообщает Ansa.
 
"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно", — сказал Драги.
 
На вопрос о том, потребуется ли план Маршалла, Драги ответил: "Поговорим об этом позже".
 
"Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", — заявил Драги.

Итальянский премьер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии.

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