Премьер-министр Италии Марио Драги заявил , что Украина получит помощь на восстановление.
Об этом сообщает Ansa.
На вопрос о том, потребуется ли план Маршалла, Драги ответил: "Поговорим об этом позже".
Итальянский премьер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии.
Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Ирпеня заявил, что действия россии в войне против Украины направлены только на уничтожение.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уважение героизма украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.
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