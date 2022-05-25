Украина получит отчет Ирана к годовщине трагедии самолета МАУ
17:49 21 декабря Киев, Украина
Представитель МИД Ирана
Саид Хатибзаде сообщил, что в ближайшее время будет опубликован отчет о катастрофе самолета МАУ.
“Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной”, — заявил Хатибзаде, отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел Канады касаемо дела об украинском самолете.
“Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ”, — пригрозил он.
Ранее Канада обнародовала отчет об авиакатастрофе МАУ в Иране, в котором раскритиковала расследование Тегерана.
“Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован до годовщины трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным лицам”, — сказал Хатибзаде.
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