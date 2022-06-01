Украина получит от Греции БМП советского образца

11:47 01 июня Киев, Украина

В Министерстве национальной обороны Греции сообщили, что планируют поставить в Украину боевые машины пехоты советского образца.

Об этом стала известно после переговоров премьера страны Кириакоса Мицотакиса с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.



Речь идет о бронированных машинах пехоты



Взамен Германия отправит Греции боевые машины пехоты Marder. В каком количестве, не уточняется. Однако источник агентства Reuters утверждает, что Афины получат 100 единиц этой техники.



Когда будут переданы БМП Украине, пока не ясно: греческое Министерство обороны обещает уладить все детали сделки с Германией «в ближайшее время». Речь идет о бронированных машинах пехоты БМП -1, произведенных в бывшей ГДР. Греция получила их в 1994 году. Позднее эти советские БМП модернизировали и довели до стандартов НАТО.Взамен Германия отправит Греции боевые машины пехоты Marder. В каком количестве, не уточняется. Однако источник агентства Reuters утверждает, что Афины получат 100 единиц этой техники.Когда будут переданы БМП Украине, пока не ясно: греческое Министерство обороны обещает уладить все детали сделки с Германией «в ближайшее время».

Ранее Берлин обвинили в затягивании поставок вооружения Киеву. Утверждалось, что канцлер Шольц занимается самопиаром, только обещая помощь. На самом же деле военная поддержка сократилась до минимума.



Однако Шольц отверг все обвинения, заверив, что Берлин полностью поддерживает Украину.