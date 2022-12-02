Украина получит от Болгарии стрелковое оружие и боеприпасы

Болгарское правительство сообщило, что ВСУ получат в рамках военной помощи стрелковое оружие и некоторые боеприпасы в рамках военной помощи.

Об этом сообщает болгарское информагентство БГНЕС.

"На основе решения парламента, которое было принято, мы окажем помощь Украине. Но танки - нет, я думаю, что речь шла о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах. Мы помогаем именно тем, чем можем себе позволить помочь на данный момент, чтобы болгарские граждане не волновались", - отметил чиновник.