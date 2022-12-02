Украина получит от Болгарии стрелковое оружие и боеприпасы

Болгарское правительство сообщило, что ВСУ получат в рамках военной помощи стрелковое оружие и некоторые боеприпасы в рамках военной помощи.
Об этом сообщает болгарское информагентство БГНЕС.
Он также добавил, что предоставленная Украине военная помощь не повлияет на боеспособность армии Болгарии.
Отметим, министерство обороны Болгарии сообщало ранее, что оно провело консультации с Украиной относительно типа и объемов военной помощи.
Отметим, министерство обороны Болгарии сообщало ранее, что оно провело консультации с Украиной относительно типа и объемов военной помощи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии