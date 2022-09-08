Украина получит около 160 ракет Hellfire от Норвегии

Осло передаст Вооруженным силам Украины 160 ракет Hellfire. Вместе с ними передадут пусковые установки, блоки наведения и приборы ночного видения.
Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.
Первоначально ракеты приобретали для сил береговой охраны Норвегии. Ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей.
Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед отправкой. Украинские военные также прошли обучение, как использовать такое вооружение.
Грам отметил, что в будущем Норвегия будет передавать меньше вооружения из собственных запасов Вооруженных сил страны.
Грам отметил, что в будущем Норвегия будет передавать меньше вооружения из собственных запасов Вооруженных сил страны.
По его словам, это даст возможность обеспечить Украину более современным и эффективным оборудованием.
AGM-114 (Hellfire) – американская управляемая ракета класса «воздух – земля», наводимая лучом лазера. Применяется против вертолетов, боевых самолетов, беспилотников, наземных транспортных средств. Базовая модель ракеты имеет дальность в 8 км.
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