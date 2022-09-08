Украина получит около 160 ракет Hellfire от Норвегии

16:44 08 сентября Киев, Украина

Осло передаст Вооруженным силам Украины 160 ракет Hellfire. Вместе с ними передадут пусковые установки, блоки наведения и приборы ночного видения.

Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Первоначально ракеты приобретали для сил береговой охраны Норвегии. Ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей.

"Ракета простая в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям. Это оружие, которое запросила Украина, и оно пригодится им в борьбе с российскими силами вторжения", – прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.





Грам отметил, что в будущем Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед отправкой. Украинские военные также прошли обучение, как использовать такое вооружение.Грам отметил, что в будущем Норвегия будет передавать меньше вооружения из собственных запасов Вооруженных сил страны.

"До сих пор мы и наши союзники передавали военные системы и технику из собственных запасов. В будущем нам придется тесно сотрудничать с оборонно-промышленным комплексом, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину", – рассказал глава оборонного ведомства Норвегии.

По его словам, это даст возможность обеспечить Украину более современным и эффективным оборудованием.

AGM-114 (Hellfire) – американская управляемая ракета класса «воздух – земля», наводимая лучом лазера. Применяется против вертолетов, боевых самолетов, беспилотников, наземных транспортных средств. Базовая модель ракеты имеет дальность в 8 км.