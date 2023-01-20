Украина получит двенадцатый пакет помощи от Финляндии

10:47 20 января Киев, Украина

Правительство Финляндии объявило о выделении 12 пакета военной помощи Украине, в который войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы.

Об этом сообщается на сайте финского правительства в пятницу, 20 января.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке для защиты своей территории, и нынешний пакет военной техники явно является самым большим на сегодняшний день. Финляндия поставляет в Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы", – заявил министр обороны Микко Савола.

Согласно заявлению, общая стоимость снаряжения, предусмотренного этим пакетом помощи, составляет более 400 млн евро. Содержание его не раскрывается.

Всего Финляндия поставила Украине военную помощь на сумму 590 млн евро.