Украина получит 335 миллионов евро от Европейской комиссии

17:44 31 октября Киев, Украина

Украина получит 335 миллионов евро помощи от Европейской комиссии для финансирования программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ".



Об этом объявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Согласно сообщению Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на несколько ключевых областей, включая восстановление инфраструктуры, в частности в секторе энергетики. Также средства будут предоставлены в поддержку бизнеса, на реализацию антикоррупционных мер, защиту окружающей среды и продвижение цифровизации в Украине.



Эта помощь призвана способствовать укреплению инфраструктуры, поддержке предпринимательской деятельности, а также улучшению экологической ситуации и содействию цифровым технологиям в стране.