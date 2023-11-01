Украина получит 335 миллионов евро от Европейской комиссии

Украина получит 335 миллионов евро помощи от Европейской комиссии для финансирования программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ".
Об этом объявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Согласно сообщению Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на несколько ключевых областей, включая восстановление инфраструктуры, в частности в секторе энергетики. Также средства будут предоставлены в поддержку бизнеса, на реализацию антикоррупционных мер, защиту окружающей среды и продвижение цифровизации в Украине.
Эта помощь призвана способствовать укреплению инфраструктуры, поддержке предпринимательской деятельности, а также улучшению экологической ситуации и содействию цифровым технологиям в стране.
Об этом объявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Согласно сообщению Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на несколько ключевых областей, включая восстановление инфраструктуры, в частности в секторе энергетики. Также средства будут предоставлены в поддержку бизнеса, на реализацию антикоррупционных мер, защиту окружающей среды и продвижение цифровизации в Украине.
Эта помощь призвана способствовать укреплению инфраструктуры, поддержке предпринимательской деятельности, а также улучшению экологической ситуации и содействию цифровым технологиям в стране.
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