Украина получила вертолеты Ми-8 от Хорватии

Хорватия в рамках военной помощи передала Украине свои вертолеты Ми-8, рассказал министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Хорватии Марио Баножичем в Вашингтоне, отмечается на сайте Пентагона.
По его словам, все это оказывает реальное влияние на борьбу Украины за свободу.
Еще в марте 2023 министр обороны Хорватии Марио Баножич, находясь в Украине с необъявленным визитом, отметил, что Загреб прорабатывает вопросы предоставления Киеву вертолетов Ми-8 и помощь с разминированием.
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