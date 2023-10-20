Украина получила вертолеты Ми-8 от Хорватии

10:27 20 октября Киев, Украина

Хорватия в рамках военной помощи передала Украине свои вертолеты Ми-8 , рассказал министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Хорватии Марио Баножичем в Вашингтоне, отмечается на сайте Пентагона.

“Мы ценим непоколебимую преданность Хорватии делу помощи Украине и видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8, а также в передовом развертывании ваших войск в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии, и в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь", - сказал Остин.

По его словам, все это оказывает реальное влияние на борьбу Украины за свободу.

Еще в марте 2023 министр обороны Хорватии Марио Баножич, находясь в Украине с необъявленным визитом, отметил, что Загреб прорабатывает вопросы предоставления Киеву вертолетов Ми-8 и помощь с разминированием.